Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства у каждого второго поставщика продуктов для детских оздоровительных учреждений в России. По данным главы ведомства Анны Поповой, было выписано более 4,7 тыс. штрафов на сумму более 25 млн рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина обратилась в Роспотребнадзор с требованием проверить российские детские лагеря на предмет соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

«В ходе надзора у каждого второго поставщика пищевых продуктов выявлены нарушения требований санитарного законодательства», – говорится в ответе Роспотребнадзора.

В документе отмечается, что всего поставкой пищевых продуктов в оздоровительные организации занимаются более 11 тыс. поставщиков, из которых более 4,8 тыс. являются индивидуальными предпринимателями.