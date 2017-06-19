Великобритания начинает переговоры по Brexit с ЕС
В Брюсселе сегодня начинаются переговоры по Brexit между ЕС и Великобританией. По их результатам будет определено, на каких условиях Соединенное королевство покинет Евросоюз и какими будут их дальнейшие взаимоотношения. Об этом пишет Reuters.
23 июня прошлого года жители британских островов проголосовали за выход из состава ЕС, основного торгового партнера страны.
Ожидается, что Brexit завершится в марте 2019 года.
Великобританию на переговорах будет представлять министр по Brexit Дэвид Дэвис. Со стороны ЕС переговоры будет вести бывший министр иностранных дел Франции в 2004-2005 годах Мишель Барнье.
«Эти переговоры будут нелегкими по всем вопросам, но мы постараемся провести их конструктивно», — сказал Барнье.
Дэвис заявил, что в Великобритании хотят, чтобы будущая сделка принесла пользу обеим сторонам.