Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино собирается посетить матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Мексики в Казани. Об этом в воскресенье сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Президент ФИФА Инфантино и генеральный директор оргкомитета Сорокин улетают в Казань на проведение второго матча Кубка конфедераций», — пояснил глава Российского футбольного союза.

Ранее в субботу Джанни Инфантино посетил первый матч Кубка конфедераций, в ходе которого сборная РФ обыграла новозеландских футболистов со счетом 2:0.