Минобороны разворачивает группировку уникальных радиолокационных станций «Воронеж-ВП», способных обнаружить крылатые ракеты (КР) на дальности в несколько тысяч километров. КР выполняют полет на высоте нескольких десятков метров, и обычными радарами их можно увидеть всего за несколько десятков километров. «Воронеж», обнаружив цели, передаст их координаты зенитно-ракетным системам С-400 и С-300В, а в перспективе — С-500 «Прометей». Новинка разработана и серийно выпускается концерном «РТИ-Системы».

Группировка уникальных радаров создается на базе уже развернутых станций предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж». Главная особенность РЛС «Воронеж-ВП» в том, что она работает в сантиметровом диапазоне. Как рассказали «Известиям» в концерне «РТИ», для модернизации имеющихся РЛС «Воронеж» достаточно добавить всего лишь дополнительную антенну и установить несколько модулей нового оборудования.

— Модернизированные РЛС обеспечат наблюдение всех перспективных средств воздушно-космического нападения, — рассказал «Известиям» заместитель главного конструктора «РТИ-Системы» Дмитрий Ступин. — Внедрение большего количества диапазонов волн позволяет сделать станцию универсальнее. С точки зрения информационных возможностей это более информативные сигналы и алгоритмы их обработки, позволяющие оптимизировать работу и повысить точность обнаружения целей.

В настоящее время РЛС типа «Воронеж» развернуты по всему периметру страны. Они работают в двух основных диапазонах: дециметровом и метровом. Первая многофункциональная РЛС «Воронеж–ВП» уже развернута в Усолье-Сибирском под Иркутском. Поле ее антенны смотрит в сторону Китая и Северной Кореи. Еще несколько объектов в Оренбургской, Псковской областях, под Воркутой и Мурманском находятся в разной степени боевой готовности. Ввод их в боевой состав системы предупреждения о ракетном нападении ожидается не позднее 2020 года.

О важности защиты стратегического направления сказал президент России Владимир Путин. Во время «прямой линии» верховный главнокомандующий отметил, что американские ВМС на постоянной основе дежурят в непосредственной близости от границ страны. «Американские атомные подлодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит. Мы должны видеть, что там происходит. Мы должны этот берег защитить соответствующим образом», — сказал президент.

— Крылатые ракеты — это наиболее сложные цели для ПВО, — рассказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Для надежной защиты от них требуется большое количество радиолокационных станций, чтобы прикрыть все опасные направления. Но развернуть такую группировку очень дорого и не всегда возможно из-за географических особенностей. Группировка «Воронежей-ВП» позволяет преодолеть все эти трудности и создать действенную систему защиты от крылатых ракет. А в перспективе на ее базе появится сложная интегрированная система воздушно-космической обороны. Она сможет в режиме реального времени обнаруживать и перехватывать цели, летящие на высоте от нескольких десятков метров до сотен километров на расстоянии в тысячи километров.

В настоящее время С-400 «Триумф» несут боевое дежурство в Калининградской и Мурманской областях, на Курильских островах, в Крыму и на Дальнем Востоке. Их задача — защита территории страны от одиночных и массированных авиационно-ракетных ударов. Концепция их проведения описана в американской программе «Быстрый глобальный удар» (Prompt Global Strike). Реализация программы должна позволить американским военным наносить за считаные часы точечные удары по любому региону мира гиперзвуковыми аппаратами и дозвуковыми крылатыми ракетами. США допускают, что в таком налете могут быть задействованы до 6 тыс. крылатых ракет типа BGM-109 Tomahawk.