На днях Россия согласовала с Казахстаном строительство комплекса для ракеты среднего класса, которая будет запущена с него в 2022 году. Об этом в четверг написал в Facebook вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Что касается Байконура, то мы его бросать не собирались никогда. Позавчера мы согласовали с Казахстаном строительство комплекса для ракеты среднего класса с пуском в 2022 году. Так что пусть немецкие товарищи не переживают», — сообщил Рогозин.

Таким образом он прокомментировал материал Der Spiegel, в котором говорится, что «построив новый космодром «Восточный», Россия рассчитывала получить независимость от стартового комплекса в Казахстане».

Издание также утверждает, что «пока мечте о независимом доступе в космос не суждено осуществиться», ведь «в адрес подрядчиков выдвинули обвинения в масштабной коррупции» и «пока с космодрома «Восточный» стартовала только одна ракета».

«Какая трогательная забота, — написал Рогозин в ответ. — Отвечу: на этот декабрь (на «Восточном») запланированы 2 пуска «Союза-2». Со следующего года количество пусков будет ежегодно увеличиваться. Также в 2018 году начнется строительство стартового комплекса для «тяжелой» Ангары А5М с пуском в 2021 году, сразу после этого будет построен третий комплекс — для сверхтяжелой ракеты».