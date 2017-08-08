Пожарные потушили пожар в районе села Громовка курорта Судак в Крыму, возгорание травы полностью ликвидировано к утру вторника, 8 августа, сообщила пресс-служба управления МЧС по Крыму.

Пожар распространился на площади 50 га, возгорание возникло в субботу, 5 августа, днем, полностью огонь потушили в 8:30 вторника. Распространения огня на населенные пункты удалось избежать, пострадавших и жертв нет, добавили в управлении МЧС.

Во время тушения пожару был присвоен статус природного, в настоящее время выясняется причина возгорания, проводится расследование.