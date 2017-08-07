Российский спортсмен Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Шубенков показал 13,14 с, его обогнал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки, который пробежал за 13,04 с.

Третье место занял венгр Балаш Бажи с результатом 13,28.

Личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что расстроен серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне, но считает этот результат хорошим.

«Все-таки два года, в течение которых он был отстранен от международных соревнований, не могли не отразиться на результате», — цитирует Клевцова ТАСС.