Возле международного аэропорта Курумоч в Самаре установлены мяч и бутса из материала, напоминающего футбольный газон. Двухметровая инсталляция напоминает горожанам и гостям города о предстоящем в 2018 году чемпионате мира по футболу.

Во время турнира, по предварительным расчетам, услугами аэропорта воспользуется около 100 тыс. пассажиров. Проект подготовки к чемпионату мира входит в число приоритетных для воздушной гавани, отмечает НИА «Самара». Недавно исследовательская компания Skytrax (Великобритания) оценила уровень обслуживания там в четыре звезды.

По предварительным прогнозам, во время игр мундиаля город будет принимать более 30 тыс. человек в сутки. Для всех гостей мирового первенства разрабатывают пешие туристические маршруты. В Самаре определили четыре направления образовательных прогулок: «Архитектура города», «Самара космическая», «Самара историческая» и «Запасная столица».