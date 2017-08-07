В Областной больнице № 4 Ишима, а также в ее филиалах в селах Б. Сорокино, Викулово, Абатское, Армизонское и Бердюжье проводят текущий и косметический ремонт. Работы финансируются из средств, заработанных на платных медицинских услугах.

В Ишиме выполняют наружную обшивку одного из зданий комплекса, где расположены гинекология, урология и соматическое отделение, пишет megatyumen.ru. В Абатской районной больнице привели в порядок помещение скорой помощи. В основное здание больницы перенесли кабинет фтизиатра. До 1 сентября отремонтируют регистратуру поликлиники.

В Армизонской больнице закончен косметический ремонт пищеблока. В Викулово была реорганизована туберкулезная служба. Здание решено снести, а кабинет фтизиатра разместить в другом помещении. Во многих учреждениях работы продолжатся осенью.