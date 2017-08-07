Больше 20 человек получили травмы в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в понедельник, 7 августа, в районе Патонг Бич. Столкнулись сразу пять транспортных средств. Водитель туристического автобуса, в салоне которого находился 21 турист из КНР, не справился с управлением и столкнулся с двумя фургонами. Один из них врезался в маршрутное такси, а другой – сбил мотоциклиста. Всего в ДТП пострадали 23 человека, среди которых – туристы из Китая и Японии. Четыре гражданина КНР госпитализированы с серьезными травмами.

Местные правоохранители отметили, что на склоне холма Патонг Хилл аварийные ситуации возникают каждый год, сообщает телеканал «360».