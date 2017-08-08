В летнее межсезонье состоялся один из самых громких трансферов в мировом футболе. 25-летний бразильский нападающий Неймар да Силва Сантос Жуниор, более известный как Неймар, перешел из испанской «Барселоны» во французский ПСЖ. Сделка, которую уже сейчас называют самой дорогой в истории футбола, обошлась парижскому клубу в рекордные €222 млн.

Своим мнением относительно этого трансфера с «Известиями» поделился полузащитник столичного «Локомотива» Антон Миранчук, который давно является поклонником бывшего клуба Неймара — «Барселоны».

— Безусловно, деньги в этом переходе сыграли очень важную роль, — заявил «Известиям» Антон Миранчук. — Но Неймар, наверное, думал еще и о том, что в тени Месси он не сможет добиться многого. Мы с братом (полузащитник «Локо» Алексей Миранчук. — «Известия») — болельщики «Барселоны» и смотрим каждый их матч. Неймар сам по себе лидер, топ-игрок, а в некоторых моментах он, может быть, даже лучше Месси. Наверное, то, что почти вся игра каталонцев идет через Лео, смущало бразильца. Он ведь любит, когда всё внимание сосредоточено на нем. Скорее всего, поэтому Неймар и ушел. Жаль, конечно, что он покинул «Барсу». Я до последнего думал, что это какой-то бред, и Неймар останется. «Барселона» — его команда.

При этом Антон Миранчук считает, что звездный форвард перешел в не самую сильную лигу мирового футбола.

— Сам по себе чемпионат Франции не такой блестящий, как в той же Германии, — добавил полузащитник. — Даже не знаю, кого можно выделить в Лиге 1 (чемпионат Франции по футболу. — «Известия»). Попадание в Лигу чемпионов? Но разве он не мог добиться этого в «Барселоне»? Хотя я уже знаю, кого хочу видеть в каталонском клубе вместо Неймара — это Фелиппе Коутиньо. Мне кажется, он им подходит.

Отметим, многие европейские СМИ уже сообщили, что «Барселона» в ближайшее время приобретет полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо. Называется даже сумма контракта: предполагается, что каталонцы заплатят за футболиста около €100 млн.

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