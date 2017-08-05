В четвертом туре РФПЛ «Локомотив» одержал победу над хабаровским СКА. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук.

На 75-й минуте «Локомотив» заработал штрафной удар, который реализовал Миранчук.

Таким образом, московский клуб в четырех матчах одержал четыре победы. В активе «Локомотива» 12 очков, команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

СКА, напротив, пока не может похвастаться результатами. Хабаровский клуб потерпел четвертое поражение кряду.

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