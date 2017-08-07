Еврокомиссия настаивает на информировании потребителей о заражении яиц инсектицидом Fipronil в Бельгии, Нидерландах и Германии.

Об этом заявили СМИ Единой Европы.

«Для нас приоритетно, чтобы национальные власти выполнили свою обязанность информировать потребителей о том, что происходит», — цитирует «РИА Новости» представителя исполнительной коллегии Евросоюза Анну Кайсе-Итконен.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах на прилавках появились сотни тыс. яиц со следами инсектицида Fipronil, применяемого для борьбы с блохами у кур.

В Бельгии, поставлявшей средство от насекомых соседям, заявляют о том, что содержание Fipronil в яйцах в 10 раз ниже допустимого.