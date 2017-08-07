Минэкономразвития отмечает повышение интереса европейского и американского бизнеса к особым экономическим зонам России несмотря на санкции. В планах МЭР значится увеличение числа резидентов ОЭЗ, а также реформирование системы налоговых льгот в зависимости от региональной принадлежности. Об этом «Известиям» рассказал в интервью заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.

По словам замминистра, за последние три года эффективность особых экономических зон ощутимо возросла. Немалую роль в этом сыграло закрытие неэффективных ОЭЗ. В настоящее время в существующих ОЭЗ действуют 589 резидентов с общим объемом инвестиций свыше 776 млрд рублей. До конца 2017 года Цыбульский прогнозирует появление в зонах 14 новых предприятий с объемом инвестиций 16,3 млрд рублей.

При этом замминистра отмечает удивительный факт: невзирая на санкции, интерес компаний из Европы и США к российским ОЭЗ лишь растет. В настоящее время около 40 крупных западных компаний обсуждают перспективы локализации производства в особых экономических зонах России.

Цыбульский отметил, что в настоящее время МЭР ведет работу по созданию стратегии пространственного развития России. Она позволит определить политику поддержки регионов исходя из их социально-экономических особенностей. В первую очередь министерство намерено поддерживать проекты, выгодные именно для этой, конкретной территории. Дифференцированный подход коснется и системы налоговых льгот.

— Возьмем для примера Москву и Республику Карелию. С точки зрения социально-экономического развития это абсолютно разные территории. Поэтому и инструменты, использующиеся на них, должны дифференцироваться. В Москве инвесторам надо предоставлять минимальный пакет льгот, потому что они свою прибыль и так получат за счет доступа к огромному рынку мегаполиса. В Карелии же помогать инвестору надо значительно больше. Ему недостаточно просто давать льготы. Ему с федерального уровня надо помочь со строительством инфраструктуры, возможно, с льготным кредитованием, может быть, даже прямой финансовой поддержкой, — заявил Цыбульский.

При этом замминистра отметил, что организовать новую ОЭЗ будет не так просто, как раньше. При подаче заявки нужно будет предоставить оценку рентабельности со сроками окупаемости. Также Минэкономразвития рассчитывает перейти на новый принцип финансирования создания инфраструктуры особых экономических зон: не через капитализацию акционерного общества ОЭЗ, а через механизм субсидий.

Подробнее — в материале «Известий»: МЭР проведет ревизию налоговых льгот