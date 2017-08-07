В связи с успешно отбитым нападением на военную базу президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к армии с поздравлениями.

«Неделю назад мы победили голосами. А сегодня пришлось пулями победить терроризм», — приводит его слова «Газета.ру».

Ранее стало известно, что двоих нападавших удалось убить, еще один был ранен. Всего в атаке принимали участие десять человек, причем девять из них были гражданскими, и лишь один офицер, который ранее дезертировал.

Один из погибших является лидером оппозиции в Венесуэле.