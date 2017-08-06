Бывший лидер Египта Мухаммед Мурси отверг в воскресенье предъявленные ему судом Каира обвинения в шпионаже. Как сообщил адвокат экс-президента, бывший глава Египта отверг обвинения суда и заявил об отсутствии юрисдикции у самого судебного органа для разбирательства этого дела, поскольку де-юре он по-прежнему остается президентом страны.

Дело Мурси и его ближайших соратников было назначено к повторному разбирательству после того, как в конце 2016 года кассационный суд страны удовлетворил апелляцию осужденных и отправил дела на пересмотр.