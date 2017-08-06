Военные из венесуэльского города Валенсия заявили, что выступают против правительства президента Николаса Мадуро.

Латиноамериканские офицеры сделали соответствующее заявление на видео, опубликованное в социальных сетях и на сайтах венесуэльских СМИ.

По словам военнослужащего, представившегося капитаном Хуаном Кагуарипано, они объявляют «законный мятеж». Он утверждает, что это не государственный переворот, а действия, направленные на восстановление конституционного строя.

Видеозапись была выложена в сеть за несколько часов до того, как заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо сообщил о «террористической атаке» на военную базу в Валенсии.