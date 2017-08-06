Доля жителей России, говорящих о том, что сейчас в стране экономический кризис, сократилась на 10%. В августе прошлого года об этом говорили 75% опрошенных, сообщает фонд «Общественное мнение».

Отвечая на вопрос о проявлениях кризиса, респонденты указали на инфляцию, рост цен, тарифов, снижение уровня жизни людей, спад экономики в целом. Между тем каждый четвертый не видит кризиса в экономике. Среди тех, кто признает наличие кризисных явлений, 18% полагают, что через год экономический кризис в России будет сильнее, чем сейчас, 8% - что слабее, 2% - что он совсем закончится.