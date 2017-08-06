Заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Россия поступила ответственно, когда поддержала резолюцию по КНДР в Совбезе ООН.

Политик одобрил шаг РФ по направлению к сотрудничеству с США. «Напомню, что те же США в свое время проголосовали в ООН против резолюции о борьбе против героизации нацизма только потому, что ее инициировала Россия. Но это не наш путь», — приводит слова политика «Газета.ру».

Клинцевич подчеркнул, что санкции против Северной Кореи могут быть эффективными только при соблюдении двух принципиальных условий.

По его словам, они должны быть поддержаны всем мировым сообществом, а не вводиться в одностороннем порядке. Второе условие — это сочетание с политическим диалогом.