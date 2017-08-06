В Германии женщина могла стать жертвой фатальной ошибки. Собирая янтарь близ реки Эльба под Гамбургом, она случайно подобрала кусочек белого фосфора. Женщина положила находку в карман лежавшей на лавке куртки. Когда фосфор высох, он вступил в реакцию с воздухом и воспламенился.

По счастливому стечению обстоятельств 41-летняя немка не пострадала, сообщает «Интерфакс». После инцидента полиция выпустила предупреждение для собирающих янтарь о том, что класть его нужно в жестяные банки. Велик риск перепутать его с фосфором, который находился в сброшенных в этом районе бомбах в ходе Второй мировой войны.

Температура горения фосфора составляет 1300 градусов, при этом огонь невозможно потушить водой. Контакт с горящим фосфором причиняет очень сильные ожоги.