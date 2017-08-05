Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по ужесточению санкций в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания. В поддержку решения выступили все члены Совбеза, представители 15 стран, включая Россию и Китай.

Согласно документу, вводится запрет на экспорт из КНДР минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Резолюция предусматривает и другие меры, в частности, против лиц и предприятий, связанных с ядерной программой Пхеньяна. При этом члены Совбеза намерены и дальше оказывать давление на Пхеньян в случае продолжения КНДР ядерного курса.

В свою очередь, Россия не раз предостерегала от введения чрезмерно жестких рестрикций против КНДР. Отмечается, что принятые меры никак не отразятся на гражданском населении КНДР.

Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной из-за активного развития ракетной программы Пхеньяна. КНДР дважды запустила баллистическую ракету «Хвасон-14», заявив об успешном проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Мнения США и России по этому поводу не совпали. Американские власти подтвердили испытания МБР, однако по информации Минобороны РФ характер запуска был больше похож на баллистическую ракету средней дальности.