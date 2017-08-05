Швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении экс-министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник. Также был снят арест со счетов чиновницы в банках страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Блик».

В 2013 году власти Швейцарии Скрынник обвинили в отмывании денег, в 2015-м были арестованы 60 млн швейцарских франков (около $61 млн) на ее счетах. В феврале этого года, по данным СМИ, арест со счетов экс-министра был снят, при этом она оплатила судебные издержки в размере 16 тыс. швейцарских франков.

Причиной прекращения расследования прокуратура назвала недостаточную правовую помощь российской стороны, из-за чего подозрения в отмывании денег не могут быть обоснованы обвинением.

Скрынник была министром сельского хозяйства в 2009–2012 годах, ее отправили в отставку на фоне расследования о хищениях в «Росагролизинге». Бывший министр проходила по делу в статусе свидетеля.

Сама чиновница заявляла, что не имеет счетов в Швейцарии. После отставки она уехала во Францию.