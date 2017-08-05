В питерском аэропорту Пулково приземлился самолет с телами двух погибших в Абхазии россиянок. Женщины скончались 2 августа от ранений, полученных при взрыве склада боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района.

О приземлении самолета из Абхазии сообщает «РИА Новости».

Жертвами инцидента в Абхазии стали Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения. Из Пулково их доставят в морг. Оплату транспортировки россиянок на родину взяло на себя абхазское правительство.