Сотрудник зоопарка в Швеции скончался после нападения медведя. Об этом сообщает SVT.

Несчастный случай произошел утром в пятницу, 4 августа, в зоопарке шведского города Орса. 19-летний рабочий по уходу за животными в ходе выполнения своих обязанностей по проведению экскурсии для семьи посетителей вошел в отгороженное помещение, куда каким-то образом удалось проникнуть хищнику, сообщает RT. Медведь атаковал молодого человека, находившаяся с ним на экскурсии семья физических травм не получила. Сотрудник зоопарка был госпитализирован, но от полученных травм вскоре скончался.

В связи со случившемся зоопарк был закрыт до конца дня. Его представители заявили, что напавший на их сотрудника молодой бурый медведь уже умерщвлен.

Зоопарк в Орсе считается одним из самых крупнейших и уникальных в Европе, там собрано много хищных животных.