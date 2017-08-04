3 августа в районе 5 часов утра у дома 20 по улице Тополей в городе Самаре было обнаружено тело 16-летней девушки с характерными для падения с высоты травмами. Возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел Промышленного района Самары возбудил уголовное дело по факту смерти подростка по статье «Склонение к совершению самоубийства...», сообщает НИА «Самара».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии, причастных к совершению преступления лиц. Как стало известно девушка родилась в августе 200 года. По информации местных жителей, никто не понял, что произошло — услышали только, как что-то упало.