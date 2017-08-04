Россия не сможет построить мост в Крым через Керченский пролив собственными силами. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

По мнению главы министерства, своими силами РФ не способна построить мост, а компании из других стран не присоединятся к строительству из-за угрозы санкций.

По словам украинского чиновника, у этого проекта фактически нет перспектив, передает Утро.ru. «Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии», — заявил Петренко.

Министр потребовал наложить санкции на все компании, принимающие участие в строительстве моста.

Напомним, заместитель министра транспорта Украины Юрий Лавренюк заявил ранее, что власти страны готовят к России иск из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, к которому якобы привело строительство моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит полуостров Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 км. Открытие автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь следующего года. Время в пути через пролив при разрешенной максимальной скорости 120 км/ч не будет превышать 10 минут.

Пропускная способность железнодорожных путей на мосту — 47 поездов в сутки в каждую сторону. Стоимость инфраструктурного проекта оценивается более чем в 227 млрд рублей.