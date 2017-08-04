Унечский районный суд Брянской области приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и штрафом в размере 10 тыс. рублей за незаконное хранение оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как установило следствие, мужчина ездил на места боевых действий ВОВ и занимался незаконными раскопками. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества он находил с помощью металлоискателя, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Опасные объекты осужденный относил домой и сумел собрать целую коллекцию. В результате против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.