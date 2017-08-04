Экологи из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) на территории космодрома Восточный в Амурской области проведут поиски краснокнижных растений. Найденные экземпляры амурской флоры пересадят в безопасные места, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что эксперты обследуют лесной массив на территории 100 га в Свободненском и Шимановском районах. В частности, будет исследована территория на месте будущей стройплощадки стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара-А5». В операции по спасению растений будут задействованы студенты-аграрии, участвовавшие во всероссийской студенческой стройке, передает ИА «Амур.инфо».

Напомним, космодром Восточный — первый гражданский космодром России, который строится в 8 тыс. км от Москвы и в 180 км — от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 кв. км. 28 апреля 2016 года с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».