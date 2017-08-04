Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области по итогам лабораторного мониторинга воды признали водоемы Благовещенска опасными для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.

По результатам исследования проб воды в реке Зея, Амур, в Чигиринском, Грязнухинском, Прядчинском водохранилищах, а также в первом и втором Владимировских озерах эксперты пришли к выводу, что вода в вышеперечисленных водоемах не соответствует установленным нормативам.

Управление Роспотребнадзора не рекомендует населению купаться в городских водоемах, так как вода в них опасна для здоровья и несет угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями, передает ИА «Амур.инфо».