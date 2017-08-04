Российское внешнеполитическое ведомство выразило свое недовольство расстрелом посольства РФ в Дамаске. Помимо этого, Москва возмущена фактом, что Совбез ООН не осудил данное действие.

По словам представителей российского МИД, неспособность Совета Безопасности ООН осудить действия террористов поощряет их к новым терактам и дает им почувствовать безнаказанность.

Дипломатическое ведомство России отмечает, что отказ проявить солидарность можно оставить «на совести» делегаций. Однако неспособность к осуждению деятельности террористов может подтолкнуть их на новые теракты.