МИД РФ возмущен нежеланием Совбеза осудить расстрел посольства
Российское внешнеполитическое ведомство выразило свое недовольство расстрелом посольства РФ в Дамаске. Помимо этого, Москва возмущена фактом, что Совбез ООН не осудил данное действие.
По словам представителей российского МИД, неспособность Совета Безопасности ООН осудить действия террористов поощряет их к новым терактам и дает им почувствовать безнаказанность.
Дипломатическое ведомство России отмечает, что отказ проявить солидарность можно оставить «на совести» делегаций. Однако неспособность к осуждению деятельности террористов может подтолкнуть их на новые теракты.