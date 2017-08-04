В Тверской области появились новые паломнические туры после празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. Маршрут для туроператоров, рассчитанный в том числе на иностранных туристов, разработали власти региона.

Верхневолжье может стать частью федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Один из предложенных проектов — «Путешествуй на «Ласточке». Он рассчитан на жителей столицы и Подмосковья, которые по специальному билету смогут добраться на электропоезде «Ласточка» до Твери, а также на автобусах до других городов. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Напомним, торжества по случаю 350-летия обретения мощей Нила Столобенского состоялись в Тверской митрополии с 8 по 12 июня. Монастырь Нило-Столобенская пустынь находится на острове Столобный озера Селигер и является местом, где трудился преподобный Нил Столобенский, живший в уединении на острове 27 лет.