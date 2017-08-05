5 августа народному артисту СССР, прославленному дирижеру Владимиру Ивановичу Федосееву исполняется 85 лет. Огромное счастье быть знакомым с легендарным мэтром, одним из последних из могикан нашей великой русской дирижерской школы.

Больше 40 лет Владимир Иванович возглавляет Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. За это время он превратил его в один из лучших оркестров мира с безупречной репутацией. В оркестр приходят молодые музыканты, и при этом преемственность поколений сохраняется, дух остается прежним, а уровень профессионализма — высочайшим. Это уже признанный бренд мирового уровня со своей философией и культурой.

Одним из самых главных, на мой взгляд, достижений этого коллектива во главе с Владимиром Ивановичем является разрушение ложного представления о том, что русские оркестры в состоянии прославлять только русскую симфоническую музыку. БСО им. П.И. Чайковского, конечно же, безупречно играет любую русскую музыку, но также блестяще исполняет и Малера, и Брукнера, и Моцарта, и Брамса, и монографические программы, и циклы разных симфоний. Это отличительная особенность именно БСО.

Не могу не сказать несколько слов о музе Владимира Ивановича — Ольге Ивановне Доброхотовой. По стилю общения, чуткости и интеллигентности это совершенно очаровательная и удивительно гармоничная пара, как будто совершенно из другого времени, возможно века из девятнадцатого. Есть пары, за которыми сначала просто наблюдаешь с восхищением, а потом стараешься запомнить каждую деталь на будущее, чтобы в своих отношениях поддерживать такую же тонкость восприятия и чистоту чувств.

Они не только супруги и друзья, но и соратники, единомышленники, которые практически никогда не расстаются и делают огромное количество проектов. Среди них — знаменитая общедоступная абонементная серия Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского в Большом зале консерватории.

Владимир Иванович — превосходный интерпретатор как веками проверенной классики, так и музыки XX столетия. Меня всегда вдохновляют та страсть и энтузиазм, с которыми он говорит о Георгии Свиридове. Этого выдающегося композитора он почитал, дружил с ним и сейчас открывает его произведения широкой публике по всему миру. Маэстро Федосеев — один из тех музыкантов, которые не боятся выходить на сцену с не слишком известными, но гениальными сочинениями и меняют таким образом устоявшийся репертуарный ландшафт. Это под силу только титанам.

На протяжении восьми лет Владимир Иванович возглавлял Венский симфонический оркестр и был одним из самых почитаемых в мире русских дирижеров. Мне посчастливилось играть с ним по всей планете — от Америки до Японии.

Никогда не забуду наши концерты в Карнеги-холле, Сантори-холле, венском Мюзикферайне. Мы половину земного шара объездили, а это очень хорошо помогает распознать, что за человек рядом, понять его суть. Для меня отношения вне сцены и на сцене — неразделимы, и всегда на первом месте человеческие качества дирижера, с которым я выхожу играть.

Лет десять назад у нас был замечательный во всех отношениях концерт в Лондоне в Кадоган-холле. Хотя в тот вечер все, что могло пойти не так, пошло не так. Задержался мой рейс в Лондон, других прямых рейсов из Москвы не было, и мне пришлось добираться на перекладных, с какими-то безумными пересадками. В итоге я приземлился в аэропорту Лондона без багажа (он потерялся где-то по дороге) за 45 минут до выступления, на котором нам с Владимиром Ивановичем и Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского предстояло играть Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова — Эверест пианистического искусства.

Билеты распроданы. Публика заполняет зал. А я тем временем еду на такси. Автомобиль ломается, я бросаю его, бегу, влетаю буквально за пять минут до начала за кулисы — и встречаю абсолютно спокойного Владимира Ивановича, который неспешно завязывает со мной непринужденную беседу: «Ну, Денис, как долетели? Все прекрасно? Мы знаем, что все хорошо. Все готово. Зал прекрасный. Все будет замечательно. Вы потеряли свой чемодан? Ничего страшного».

Он дает мне свой галстук-бабочку, у тромбониста беру белую рубашку, у самого крупного контрабасиста — фрак. Носки и лаковые ботинки тоже откуда-то материализовались... Объединенными усилиями Большого симфонического оркестра я был полностью экипирован буквально за три минуты до выхода. Не разыгравшись, влетел на сцену, и, надо сказать, это был один из самых удачных концертов сезона.

Владимир Иванович прекрасен в своем спокойствии и умиротворении посреди бури. Эта уверенность, интеллигентность, аккуратность во всем, способность не поддаваться излишней суете — его фирменный знак.

Я желаю маэстро крепкого здоровья, творческого полета и прекрасного настроения. У нас запланирован не один концерт в этом юбилейном сезоне. Жду их с особым нетерпением!

Автор — пианист, народный артист России

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции