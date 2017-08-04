Еще семь банков хотят выйти из Ассоциации российских банков — в настоящий момент обсуждается возможный переход из АРБ Совкомбанка, Абсолют Банка, Связь-банка, Росевробанка, Липецккомбанка, а также банков «Ак Барс» и «Зенит».

Об этом сообщил глава АРБ Анатолий Аксаков.

«Те банки, которые назывались, они уже выходили на нас. Многие из них не являются членами ассоциации «Россия». Они действительно проявляют желание вступить в ассоциацию. Такие сигналы идут», — сообщил он, передает RNS.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян сообщил «Известиям», что не знает о проведении подобных переговоров.

«Но если переговоры действительно ведутся, это их [банков] право», — отметил Тосунян.