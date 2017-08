Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало в своем микроблоге Twitter детальный снимок поверхности Юпитера, на котором отчетливо видно Малое красное пятно диаметром около 6 тыс. км – гигантский шторм NN-LRS-1 (North North Temperate Little Red Spot 1).

Это «долгоиграющий» антициклон, за которым специалисты НАСА наблюдают по меньшей мере с 1993 года и регулярно фотографируют с помощью различных космических зондов и других аппаратов.

Среди других штормов на Юпитере Малое красное пятно – не самый большой, а лишь третий по величине. Его цвет меняется в зависимости от различных процессов, происходящих внутри антициклонного «вихря», – в частности, красный оттенок становится интенсивнее на тех участках пятна, где скорость ветра выше.

