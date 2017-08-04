Реализация проекта по использованию беспилотных автомобилей на российских дорогах потребует серьезной подготовительной работы, заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. По его словам, беспилотники смогут ездить только по дорогам без перекрестков – а их еще надо построить или модифицировать.

«Не может автомобиль будущего двигаться по дороге, которая пересекается другими дорогами. То есть на ней должны быть полностью исключены пересечения в одном уровне», – констатировал глава «Автодора», напомнив, что таким дорогам присваивается первая техническая категория.

Кельбах утверждает, что возглавляемая им компания уже ведет работу над созданием в России «дорог будущего» для «автомобилей будущего» – с максимальным уровнем безопасности для всех участников движения, обеспечиваемым за счет связи «дорога-машина» и «машина-машина».

Нынешний этап разработки проекта председатель правления «Автодора» назвал переходным периодом от привычной россиянам инфраструктуры до принципиального изменения дорожной системы. По его словам, определенные перемены к лучшему уже произошли: например, на автозаправках, расположенных вдоль дорог «Автодора», созданы условия для парковки электромобилей (возможность подключения к электросети для зарядки аккумулятора) и параллельно строятся отдельные специальные электрозаправки.