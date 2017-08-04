Американский географ Грегори Окин произвел тщательные подсчеты, чтобы доказать, что по количеству съедаемой пищи питомцы сопоставимы с пятой частью населения США, а их пищеварительные процессы приводят к повышению концентрации парниковых газов в земной атмосфере.

В общей сложности американцы содержат дома порядка 163 млн кошек и собак, которые в основном кормятся продуктами животного происхождения, пишет Окин в статье, опубликованной научным журналом PLOS One.

Домашние питомцы жителей США нуждаются примерно в 19% пищевой энергии, требуемой самим американцам, но «добывается» эта энергия сложнее, чем потребляемая людьми: все дело в том, что кошки и собаки – не вегетарианцы, а производство специальных кормов и мяса требует больше затрат энергии, воды и земель, чем выращивание сельскохозяйственных культур.

В результате не только расходуются природные ресурсы, но и страдает окружающая среда – например, от эрозии почв и загрязнения водоемов. А потребление указанного количества корма приводит к выработке у американских домашних питомцев такого количества отходов жизнедеятельности, какое производят в совокупности свыше 6,5 млн человек.

Грегори Окин утверждает, что в целом домашние питомцы на территории США ответственны за выбросы метана и оксида азота, равноценные 64 млн т углекислого газа. Такой объем выбросов – важный фактор влияния на окружающую среду, воздействие которого нельзя игнорировать.

Подводя итоги своего исследования, ученый предложил снизить воздействие кошек и собак на мировой климат за счет выбора определенных пород – тех, которые едят меньше мяса. Но даже при этом кормить питомцев Окин советует не специальными кормами, тем более дорогостоящими, а остатками обычной еды с хозяйского стола.

Впрочем, констатирует географ, даже эти меры не способны свести вредное воздействие домашних животных на экологию к приемлемому минимуму – и единственным реальным методом защиты окружающей среды является значительное сокращение численности питомцев