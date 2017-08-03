«Ростелеком» не планирует увеличивать свою долю в Tele2 Russia. Об этом в четверг заявил журналистам глава компании Михаил Осеевский.

В настоящее время «Ростелеком» владеет 45-процентным пакетом «Т2 РТК Холдинга».

По словам Осеевского, «Т2 РТК Холдинг» существенно улучшил операционные результаты, в том числе благодаря почти полному переходу на линии связи «Ростелекома».

По данным отчета «Ростелеком», выручка государственного оператора во втором квартале выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 75,166 млрд рублей.