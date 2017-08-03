«Нафтогаз» не намерен отзывать иски к «Газпрому»
Компания «Нафтогаз Украины» не будет снимать претензии, касающиеся «Газпрома», и продолжит судебные споры.
«Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении «Газпрома» не будет», — написал в Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Он также добавил, что украинская сторона считает обоснованными иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа, а также иск по транзиту.
Кроме того, Витренко сообщил о намерении Киева требовать гораздо более высокой платы за транзит российского газа через территорию Украины.