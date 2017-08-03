Российский газовый гигант «Газпром» возобновил использование трубопровода OPAL, который принимает голубое топливо из «Северного потока» на территории Германии. До этого доступ к OPAL для газовщиков из РФ был закрыт на полугода по требованию польской компании PGNiG, но теперь 40% его мощностей вновь доступны «Газпрому» – и уже полностью им используются, пишут «Ведомости».

Компания Gastransport – оператор трубопровода OPAL – зафиксировала рост нагрузки на него более чем на четверть (до 71,5 млн кубометров газа в сутки). Параллельно, как отмечают «Ведомости», уменьшился объем заявки на транзит российского голубого топлива в Словакию по украинской территории.

Издание предполагает, что эти данные свидетельствуют о «перекачивании» российского газа с украинского направления на Германию. Однако сведений об участников ежедневных аукционах, где приобретаются заявки на использование трубопроводов, нет – и поэтому установить, есть ли среди них «Газпром», доподлинно нельзя.

Тем не менее близкий к компании источник подтвердил «Ведомостям», что она действительно может принять участие в возобновившихся аукционах по трубопроводу OPAL. «Часть газа для немецкой трубы, судя по всему, «Газпром» перекинул с украинского направления», – пишут «Ведомости», ссылаясь на уменьшившуюся заявку российской компании по перекачиванию голубого топлива через украинскую территорию.

Эксперты напоминают, что «Газпром» давно декларировал намерение отказаться от транзита поставляемого в Европу газа через Украину, но до запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» полностью сменить транзитный маршрут невозможно. Единственный способ сократить объем перегоняемого по украинской территории голубого топлива – это максимально эксплуатировать вновь открывшиеся возможности использования трубопровода OPAL.