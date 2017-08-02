Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости пересмотра муниципального фильтра, но не согласилась с утверждением, что его невозможно преодолеть, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Она отметила, что целью введения фильтра было развитие политических партий на муниципальном уровне, однако не везде это удалось.

«Многие политические партии вспоминают о необходимости вести работу на местном уровне только в момент, когда начинается крупная избирательная кампания», — подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК еще раз акцентировала внимание на ситуации с выборами губернатора Свердловской области. Кандидат от партии «Яблоко», мэр Екатеринбурга снял свою кандидатуру из-за невозможности преодолеть муниципальный фильтр.

Памфилова подчеркнула, что подписи 619 депутатов и глав муниципальных районов и городских округов остались не востребованы, что говорит о лжи со стороны Ройзмана.

«Человек, который декларировал, что идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счет. Есть основания сказать еще раз, что заявление партии «Яблоко» по этому поводу политически нечистоплотное. Миф о том, что кандидат от власти в Свердловской области собрал все подписи депутатов, тоже ничего не стоит», — резюмировала глава ЦИК.