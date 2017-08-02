Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по столице.

ДТП произошло во вторник, 1 августа, в 20.15 на пересечении проспекта Вернадского с улицей Крупской. Мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chrysler, двигавшимся по дороге-дублеру. В сети появилось видео аварии, на кадрах которого видно, что мотоциклист с превышением скорости заезжает на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, после чего происходит столкновение с минивэном, сообщает телеканал «360». Мотоциклист скончался на месте от полученных травм, водитель автомобиля не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.