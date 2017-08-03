Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев может принять участие в расширенном заседании предпринимательской платформы ЕР, которое намечено на начало октября. Об этом «Известиям» сообщил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов, информацию подтвердил и собеседник, близкий к правительству РФ. В партии «Известиям» заявили, что на заседании планируется обозначить «новый мыслительный центр по экономическим вопросам» — генсовет намерен опираться на работу партийных платформ и предложения правительства по развитию страны до 2025 года. Свою экономическую программу планирует представить и глава высшего совета ЕР Борис Грызлов — первые тезисы, разработанные под его руководством, также будут обнародованы осенью. Эксперты полагают, что внутри партии обостряется борьба за право генерировать идеи для президентской кампании.

«Единая Россия» в начале октября проведет расширенное заседание своей предпринимательской платформы, сообщил «Известиям» секретарь генсовета партии Сергей Неверов во время политической смены форума «Территория смыслов».

— Мы намерены обсудить вопросы, которые касаются поддержки и защиты отечественных предпринимателей. Партия уже многое сделала в этом направлении, однако теперь нужно не только подвести итоги, но и обобщить правоприменительную практику, наметить планы. Отчасти эта повестка связана, конечно, с экономической политикой страны, но на базовом уровне речь идет о создании условий для развития предпринимательства, — пояснил Сергей Неверов.

Ранее о подготовке экономической программы развития государства до 2030 года заявил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов. Документ готовят три рабочие группы, и первые их предложения, по словам Бориса Грызлова, появятся уже в конце сентября — начале октября этого года. Собеседник «Известий» в высшем совете партии подчеркнул, что программа станет альтернативой экономическим стратегиям главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и сопредседателя «Деловой России» Бориса Титова.

Свою программу экономического развития представило и правительство РФ во главе с премьер-министром и председателем ЕР Дмитрием Медведевым. 19 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер передал главе государства план действий правительства до 2025 года. Президент напомнил, что аналогичные планы разрабатывают и различные экспертные группы, однако «работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений».

Сергей Неверов в беседе с «Известиями» не исключил, что Дмитрий Медведев лично посетит заседание предпринимательской платформы ЕР — премьер поддержал идею его проведения, однако всё будет зависеть от его графика.

— Именно премьер выступил инициатором создания отдельной платформы, которая будет заниматься предпринимательством, — напомнил собеседник «Известий», близкий к правительству.

По его словам, Дмитрий Медведев «традиционно посещает все расширенные заседания платформы и пока причин нарушить традицию не наблюдается», однако заседание намечено на октябрь, а за это время планы премьера могут измениться.

Альтернативные партийные тренды

Собеседник «Известий», близкий к генсовету ЕР, рассказал, что фактически в партии намечается несколько альтернативных подходов к экономической программе. Генсовет планирует опираться на предложения правительства, высший совет готовит собственную программу. Возможное участие в расширенном заседании Дмитрия Медведева еще раз напомнит о том, что роль «смысловых локомотивов» выполняют в первую очередь партийные платформы.

— Расширенное заседание платформы должно показать, что в партии существуют альтернативные мыслительные центры по экономическим вопросам, — добавил источник «Известий». — Кроме того, в октябре в решающую фазу входит бюджетный процесс, рассмотрение проекта бюджета в Госдуме. И здесь диалог правительства с фракцией ЕР, с предпринимательскими объединениями — необходим.

Эксперты полагают, что в партии обостряется борьба за право доносить и интерпретировать основные задачи ЕР. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что Борис Грызлов пока опубликовал одну «хорошую статью», где тема экономики тем не менее поднимается в самом общем смысле.

— Конкретики практически нет, — сказал в беседе с «Известиями» Константин Калачев. — Предпринимательская же платформа ЕР, напротив, может быть предельно конкретна в части предложений по улучшению бизнес-климата. Альтернатива это или нет — вопрос спорный. Но то, что параллельно усилиям Бориса Грызлова по самоактуализации предпринимательская платформа может сформировать предложения для предвыборной программы президента, — это факт.

Член высшего совета партии, политолог Дмитрий Орлов полагает, что предложения Бориса Грызлова нельзя считать программой, это — серия докладов о стратегическом развитии страны.

— Это специальные тематические продукты, которые будут способствовать усилению идеологической идентификации партии, а партийные платформы — это такие довольно серьезные дискуссионные площадки, деятельность которых в первую очередь ориентирована на определение содержательных линий в практическом смысле, — пояснил он, добавив, что «и по формату, и по содержанию работа платформ и доклады высшего совета, подготовку которых курирует Борис Грызлов, ни в какое противоречие не войдут».

По словам Дмитрия Орлова, это — работа интеллектуальных центров ЕР, которая идет параллельными курсами в интересах партии в целом.