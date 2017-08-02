Канцлер Германии Ангела Меркель пять лет подряд ездит в отпуск в одно и то же место и надевает ту же самую одежду.

Британский таблоид Daily Mail внимательно изучил фотографии из отпуска Ангелы Меркель и пришел к выводу, что немецкий политик постоянна в своих предпочтениях.

Как сообщает «Газета.ру», с 2013 года канцлер ФРГ в сопровождении своего мужа проводит летние каникулы в северных горах Орта в Италии и носит одни и те же светлые брюки и красную клетчатую рубашку.

Британское издание даже сравнило Меркель с ее коллегой экс-премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, которого папарацци регулярно фотографируют на отдыхе в одинаковых рубашках-поло голубоватого оттенка.