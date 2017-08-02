Нарушения при заключении контракта на закупку фото- и видеокамер для уфимских дорог выявило управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Башкортостан. Ведомство приостановило исполнение контракта.

Жалоба в УФАС поступила в июне. После рассмотрения сотрудники признали нарушение, которое заключалось в разработке документации под конкретного и единственного поставщика и сильное снижение стоимости контакта. Несмотря на это, управление коммунального хозяйства города Уфы заключили контракт с поставщиком, сообщает ИА «Башинформ».

В результате в суд УФАС отправил иск о неисполнении контракта, который был удовлетворен. 2 августа на судебном заседании были рассмотрены требования сторон, следующее заседание назначено на конец августа.

Торги за поставку дорожных камер были закончены в мае. Организатором стало министерство экономического развития РБ, а заказчиком — управление коммунального хозяйства города Уфы. По известным данным, в ходе аукциона цена контакта снизилась с 80 млн рублей до 59,8 млн рублей. Победителем стала компания из Санкт-Петербурга. Контракт, который на данный момент приостановлен, был подписан 9 июня.