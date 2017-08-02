Европейский вещательный союз (EBU) принял меры по итогам конфликта, который произошел вокруг музыкального конкурса «Евровидение» в нынешнем году — когда Украина отказалась впустить на свою территорию российскую певицу Юлию Самойлову, включенную Киевом в черный список за выступление в Крыму.

«Несомненно, конкурс песни «Евровидение-2017» в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не привели к возможному переносу мероприятия за пределы Украины, принимающей страны», — говорится в заявлении EBU, где недопуск Самойловой к участию в состязании назван самой неприятной проблемой из всех, с которыми довелось столкнуться организаторам.

Хотя ранее они неоднократно подчеркивали, что «Евровидение» должно быть свободно от политической подоплеки и не подвергаться влиянию властей конкретных стран с их решениями, по факту выводы из ситуации с Самойловой были сделаны в пользу Киева.

EBU объявил, что отныне страны-участницы «Евровидения» не имеют права выдвигать кандидатов, которые по разным причинам могут быть не допущены в место проведения конкурса. Кроме того, новые ограничения решено наложить на членов жюри: теперь им категорически запрещено быть каким-либо образом связанными с конкурсантами или исполняемыми на «Евровидении» песнями.

Еще одно изменение в регламенте конкурса связано с подготовкой к его проведению: если она, по мнению Европейского вещательного союза, идет с отставанием от графика, он вправе передать права на организацию «Евровидения» другому вещателю.