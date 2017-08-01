Австрийского дзюдоиста Петера Зайзенбахера, который дважды завоевывал золото на Олимпийских играх, задержали в его киевской квартире, передает агентство Р-Спорт. Задержание проводилось в рамках уголовного дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Зайзенбахера обвиняют в том, что между 1997 и 2004 годами он, тренируя в Вене двух несовершеннолетних девушек, совершал с ними насильственные действия сексуального характера.

«В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве», — пояснила судья Кристина Зальцборн, представляющая венский Земельный уголовный суд.

Она заверила, что украинские власти получили от австрийских правоохранительных органов все необходимые документы для оформления выдачи Зайзенбахера на родину. «Дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией», — добавила судья.

По ее словам, в случае признания 56-летнего олимпийского чемпиона виновным он может быть приговорен к лишению свободы на срок до десяти лет.

Адвокат спортсмена Бернхард Лехофер ранее сообщал, что его клиент в курсе предъявляемых ему обвинений, но не собирается их комментировать.

Австрийская генпрокуратура располагает данными о том, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов Зайзенбахер изнасиловал одну из своих воспитанниц, которой на тот момент было 11 лет, и в течение трех последующих лет совершал в отношении нее развратные действия, а в 2004 году якобы изнасиловал другую девочку — 13-летнюю. Кроме того, в 2001 году дзюдоиста обвиняли в попытке изнасилования 16-летней спортсменки в тренировочном лагере в Хорватии.

Австрийский дзюдоист стал первым в своем виде спорта, кто сумел завоевать первые места на двух Олимпиадах подряд — в Лос-Анджелесе в 1984 году и в Сеуле в 1988 году.