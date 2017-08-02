Министр образования и науки России Ольга Васильева рассказала, чего не хватает в современных школах и какой новый предмет появится уже в этом учебном году.

С 1 сентября 2017 года в школах появится новый предмет –– астрономия. По словам Васильевой, это парадокс, что в стране, первой полетевшей в космос, не изучают в школах астрономию. Министр также убеждена, что детям необходимо играть в шахматы. Эта игра развивает умственные способности школьников и повышает их успеваемость на 35–40%. В некоторых регионах России уже есть такие школьные секции, отметила Васильева, и они пользуются популярностью.

«В Самарской области в шахматы играют 42 школы. Тюменская область играет, Ханты-Мансийский округ играет. Огромные регионы, в которых играют повсеместно. Интерес к шахматам в обществе возвращается», –– отметила Васильева.

Кроме того, министр считает, что необходимо оптимизировать внеурочную деятельность в школах и создать бесплатные спортивные, литературные и музыкальные кружки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «В школах должны играть в шахматы».