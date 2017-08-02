Муниципальный фильтр способствует стабильному уровню конкурентности на выборах: количество зарегистрированных кандидатов до введения фильтра (до 2005 года) и после (с 2012 года) практически одинаково. А если сравнивать лучшие (более 80%) и худшие (60% и менее) показатели регистрации кандидатов, последние были достигнуты именно при наименьшем муниципальном фильтре. Кроме того, с введением процедуры сбора подписей муниципальных депутатов кандидаты стали реже отказываться от участия в выборах. К таким выводам пришли эксперты Российского общественного института избирательного права (РОИИП), проанализировав практику применения муниципального фильтра на выборах 2012–2016 годов (доклад есть в распоряжении «Известий»).

В период с 2012 по 2016 год, который проанализировали эксперты, муниципальный фильтр применили в 71 избирательной кампании по выборам высших должностных лиц 67 субъектов.

Эксперты РОИИП пришли к выводу, что применение муниципального фильтра позволяет поддерживать стабильный уровень конкурентности на выборах, обеспечивая избирателям возможность иметь альтернативу. Среднее количество зарегистрированных кандидатов на выборах без применения фильтра (2005 год) и с его применением (после 2012 года) принципиально не отличается.

По мнению аналитиков, для избирателя значимым показателем конкурентности является не число зарегистрированных кандидатов, а число кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования. Как показывает анализ данных из архива Центризбиркома, до 2005 года кандидаты часто снимались с выборов уже после регистрации. С введением муниципального фильтра число кандидатов, выбывающих после его «успешного преодоления, существенно сократилось и показывает устойчивую тенденцию к дальнейшему сокращению», говорится в исследовании РОИИП.

В большинстве случаев муниципальный фильтр успешно преодолевают кандидаты от парламентских партий, а также представитель одной непарламентской партии либо самовыдвиженец, отмечают эксперты. Рекордным стал показатель на выборах в 2016 году — 80,8% зарегистрированных кандидатов, то есть в среднем четыре из пяти.

— В целом политическая система страны постепенно адаптируется к относительно новому институту, а политические партии с каждым годом качественнее готовятся к проведению избирательных кампаний. Постепенный рост показателей также подтверждает, что само введение муниципального фильтра стимулировало партии активнее участвовать в выборах, развивать региональные и местные отделения, — пояснил глава РОИИП Игорь Борисов.

Как считают эксперты, это свидетельствует об успешной практике договоренностей между партиями и их региональными отделениями: выдвигается единый кандидат от нескольких партий. Результатом таких компромиссов может быть назначение члена Совета Федерации от оппозиционной партии или принятие пакета изменений в законодательство, предлагаемых оппозицией. Такая практика полностью согласуется с принципами парламентской демократии и стимулирует межпартийный диалог и сотрудничество в более широких вопросах, полагает Игорь Борисов.

Что касается размера муниципального фильтра, то он не является определяющим для его успешного преодоления, заключили в РОИИП. Средний процент кандидатов, успешно преодолевших муниципальный фильтр, колеблется от 60,0% (при 6% отметке) до 76,9 % (при 8%), но линейной зависимости не наблюдается.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил «Известиям», что попытки выставить муниципальный фильтр как «проявление злой воли Кремля, чтобы не допустить отдельных персонажей на выборы, комичны».

— Вполне можно оптимизировать эту систему, но в целом муниципальный фильтр себя оправдал, и он поддерживает необходимый уровень конкуренции на выборах, — заключил в разговоре с «Известиями» эксперт.

С этим не согласен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, считающий, что муниципальный фильтр в его нынешнем виде политической конкуренции не способствует и, более того, «создает тепличные условия для кандидатов от власти».

— Количество кандидатов на выборах, если оно стимулируется искусственно, не может быть признаком реальной конкуренции. Самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр кандидаты не могут, потому вопрос его преодоления решается через переговоры с держателем большинства голосов муниципальных депутатов, — сказал он «Известиям», отметив, что «практически во всех регионах ни одна оппозиционная партия без помощи иных партий не имеет возможностей самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр».

Член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Роман Смирнов отметил, что для того, чтобы стать губернатором, кандидату необходимо заручаться поддержкой глав муниципалитетов, так как в противном случае он не сможет не только пройти муниципальный фильтр, но и провести избирательную кампанию.

— Кампания мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана это наглядно показала. Там была не столько проблема с муниципальным фильтром, сколько с партийным ресурсом, — пояснил эксперт. — Многие боятся муниципального фильтра из-за закрепленного за ним реноме, что он «отстреливает неугодных кандидатов».

Безусловно, если политик давно работает в регионе и у него есть организационные, финансовые и кадровые ресурсы, то у него есть и шанс преодолеть фильтр, даже если он выступает с оппозиционной программой, полагает эксперт.

В целом муниципальный фильтр, по мнению эксперта - это прошедший этап, когда была необходимость централизации, теперь же есть потребность в формировании конкурентной, адекватной управленческой элиты, умеющей работать не только в рамках аппаратного подхода, но и непосредственно в регионе.