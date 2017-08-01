В администрации президента рассматривают два подхода к корректировке нормы о муниципальном фильтре, об этом «Известиям» сообщил собеседник, близкий к АП, информацию также подтвердил федеральный чиновник. Соответствующие изменения в избирательное законодательство обсуждались на последнем заседании рабочей группы в АП. Речь, в частности, идет о создании «особых условий» для представителей парламентских партий. В случае если у партии есть хотя бы один представитель в Госдуме, она освобождается от необходимости сбора подписей. Кроме того, процедуру хотят сделать более технологичной, разрешив кандидатам собирать подписи муниципальных депутатов не лично, а через систему многофункциональных центров (МФЦ). Глава ЦИК Элла Памфилова заявила «Известиям», что «в нынешнем виде данную правовую форму необходимо отменять» и предложить вариант, который позволит «эффективно отфильтровывать фейковый политический мусор, но при этом не тормозить, а способствовать реальной политической конкуренции».

Если бы изменения вступили в силу сейчас, право выдвигать своих кандидатов без подписей получили шесть политических партий, в том числе «Гражданская платформа» и «Родина»: их председатели получили депутатский мандат на выборах седьмого созыва.

Собеседник, близкий к руководству внутриполитического блока Кремля, пояснил «Известиям», что решение по изменению нормы о сборе подписей будет принято уже после избирательного цикла 2017/18 года. Этот вопрос, по его словам, обсуждался с экспертами и политическими партиями в рамках рабочей группы по изменению избирательного законодательства.

— Не исключено, что эти предложения могут стать пунктами в предвыборной программе основного кандидата и будут отражать новый подход во внутренней политике государства, — заявил он.

Информацию о двух подходах по изменению процедуры сбора подписей «Известиям» подтвердил федеральный чиновник. По его словам, послабления могут быть сделаны для парламентских партий, имеющих в Госдуме хотя бы одного депутата. Те же, кому преодолевать муниципальный фильтр всё же придется, смогут собрать подписи электронным образом через систему МФЦ.

О возможной ревизии нормы о муниципальном фильтре ранее заявил «Коммерсанту» первый замглавы АП Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что подобным изменениям должна предшествовать обстоятельная работа.

Позднее на тему отмены сбора подписей высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, напомнив, что «муниципальный фильтр» был введен, чтобы «не допустить к выборам случайных людей» и повысить роль муниципальных депутатов. Сенатор напомнила, что участвовала в выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2003 году.

— Выборы были жесткие, были достойные оппоненты, но было и несколько случайных людей. Это неправильно, это снижает планку выборов, — заявила она на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, отвечая на вопрос «Известий». Глава СФ призвала не торопиться с отменой этой нормы.

— Может быть, просто сама правоприменительная практика не очень эффективно ведется, и, может быть, есть замечания к тому, как применяется этот фильтр. Но после того как мы посмотрим, что не так, что не работает, возможно, будем обсуждать эту тему. Но сегодня я в этом такой необходимости не вижу, — пояснила она.

О том, что в нынешнем виде «данную правовую форму необходимо отменять», заявила «Известиям» глава Центризбиркома Элла Памфилова.

— Взамен нужно предложить вариант, который позволял бы эффективно отфильтровывать фейковый политический мусор, но при этом не тормозить, а способствовать реальной политической конкуренции, — пояснила она, отметив, что сейчас этим вопросом занимается рабочая группа, созданная в АП по поручению президента.

— Главный порок нынешнего «фильтра» — он позволяет недобросовестным кандидатам, обладающим административным ресурсом, разного рода манипуляциями избавляться от реальных конкурентов, что и вызывает справедливое негодование общества, — заявила глава ЦИК.

В одном из докладов Комитета гражданских инициатив, посвященном выборам 10 сентября 2017 года, отмечается, что «практически во всех регионах ни одна оппозиционная партия самостоятельно без помощи иных партий не имеет возможностей преодолеть муниципальный фильтр». В экспертной среде отмечают, что вопрос об изменении избирательного законодательства требует детального и аккуратного подхода.

— Бесспорно, муниципальный фильтр должен обсуждаться. Однако очевидно, что трудности с фильтром возникали у многих, в том числе и парламентской оппозиции. Поэтому его нужно менять, но тут и возникает вопрос — каким образом, — пояснил «Известиям» руководитель лаборатории региональных исследований ЭИСИ Андрей Колядин.

— Очевидно, насколько вредное воздействие на атмосферу выборов оказывает фильтр в этом году, показывая, что вопрос о власти решается не на избирательных участках, — полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Опыт показывает, что сильные губернаторы и врио побеждают сильных кандидатов вне зависимости от всякого фильтра, но психологический страх и инерция курса нулевых на максимальное закрытие доступа в систему через выборные должности дают о себе знать.

По его мнению, заявления Сергея Кириенко и Валентины Матвиенко продемонстрировали готовность подумать об изменении нормы. Однако четкого решения пока нет.