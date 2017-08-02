Глубокое погружение: подвиги батискафов «Мир-1» и «Мир-2»
10 лет назад на этих аппаратах впервые в истории было достигнуто дно Северного Ледовитого океана
2 августа 2007 года был совершен первый в мире спуск батискафов «Мир» на дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. Аппараты опустились на глубину 4,3 км
Там батискафы разместили российский флаг и капсулу с посланием будущим поколениям
Фото: РИА Новости/Николай Рютин
В 2008 году «Мир-1» и «Мир-2» перевезли на Байкал, где аппараты в течение двух лет совершили 60 погружений в разных точках озера
Фото: РИА Новости/Марк Агнор
В числе прочего были исследованы животный мир Байкала и природа появления на поверхности озера нефтяных пятен
Фото: РИА Новости/Николай Рютин
Экипаж батискафа состоит из трех человек: пилота, инженера и ученого-наблюдателя. Аппараты способны погружаться на глубину до 6 км
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
1 августа 2009 года Владимир Путин в статусе премьер-министра РФ совершил погружение на дно Байкала
Подъем аппарата «Мир-2» со дна озера Байкал в районе губы Аяя
Фото: РИА Новости/Николай Рютин
Радиосвязь с глубоководными аппаратами «Мир-1» и «Мир-2» и карта с координатами погружения
Фото: РИА Новости/Алексей Власов
Батискафы активно использовались также во время подводных съемок. В сентябре 1995 года режиссер Джеймс Кэмерон лично совершил 12 погружений к «Титанику» на «Мире-1» и «Мире-2»
Экспедиция к затонувшей атомной подводной лодке «Комсомолец». На снимке: спуск на воду глубоководного аппарата «Мир» с борта судна «Академик Мстислав Келдыш»
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